Nesine 3. Lig'de 4. Haftanın Sonuçları

Nesine 3. Lig 4. Haftası Başladı
Nesine 3. Lig'de 4. hafta heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. İki grup üzerinden oynanan toplam 6 maç, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.
3. Grup Sonuçları
- Alanya 1221 - Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
- Aliağa Futbol - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3-0
- Çankayaspor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1
4. Grup Sonuçları
- Polatlı 1926 Spor - Mardin 1969 Spor: 1-1
- Büyükçekmece Tepecikspor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 1-1
- Bursa Nilüferspor - Orduspor 1967: 2-2
Futbolseverler, takımların bu performanslarını izlemek üzere bir sonraki maçları sabırsızlıkla bekliyor.