Nesine 3. Lig'de 4. Haftanın Sonuçları

Nesine 3. Lig 4. Haftası Başladı

Nesine 3. Lig'de 4. hafta heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. İki grup üzerinden oynanan toplam 6 maç, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.

3. Grup Sonuçları

Alanya 1221 - Küçükçekmece Sinopspor : 1-3

- : 1-3 Aliağa Futbol - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor : 3-0

- : 3-0 Çankayaspor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1

4. Grup Sonuçları

Polatlı 1926 Spor - Mardin 1969 Spor : 1-1

- : 1-1 Büyükçekmece Tepecikspor - 7 Eylül Turgutlu 1984 : 1-1

- : 1-1 Bursa Nilüferspor - Orduspor 1967: 2-2

Futbolseverler, takımların bu performanslarını izlemek üzere bir sonraki maçları sabırsızlıkla bekliyor.