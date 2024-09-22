Nesine 3. Lig'deki 3. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Nesine 3. Lig'in 3. Haftası Tamamlandı
Nesine 3. Lig'de 3. hafta mücadelesi sona erdi. Ligdeki grup liderleri ve puan durumları dikkat çekti.
1. Grup: Bursaspor Zirvede
1. Grup'ta Bursaspor liderliğini sürdürmeye devam ediyor. İşte 1. Grup puan durumu:
- 1. Bursaspor: 3 Maç - 8 Puan
- 2. Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 3 Maç - 7 Puan
- 3. Silifke Belediyespor: 3 Maç - 7 Puan
- 4. Karşıyaka: 3 Maç - 7 Puan
- 5. Muşspor Kulübü: 3 Maç - 5 Puan
2. Grup: Silivrispor Önde
2. Grup'ta Silivrispor, liderliği eline aldı. İşte 2. Grup puan durumu:
- 1. Silivrispor: 3 Maç - 7 Puan
- 2. Muğlaspor Kulübü: 3 Maç - 7 Puan
- 3. T. Metal 1963 Spor: 3 Maç - 7 Puan
- 4. Balıkesirspor: 3 Maç - 6 Puan
3. Grup: 1923 Mustafakemalpaşaspor Güçlü Başarı
3. Grup'ta 1923 Mustafakemalpaşaspor, liderliğini koruyor. Puan durumunu şu şekilde özetleyebiliriz:
- 1. 1923 Mustafakemalpaşaspor: 3 Maç - 7 Puan
- 2. Çorluspor 1947: 3 Maç - 6 Puan
- 3. Bayburt Özel İdare Spor: 3 Maç - 6 Puan
4. Grup: Orduspor 1967 Zirvede
4. Grup'ta Orduspor 1967 lider olduğu pozisyonunu sürdürüyor. İşte 4. Grup puan durumu:
- 1. Orduspor 1967: 3 Maç - 9 Puan
- 2. Zonguldak Kömürspor A.Ş.: 3 Maç - 6 Puan
- 3. Akedaş EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor: 3 Maç - 5 Puan
Nesine 3. Lig'in 4. haftası için heyecan dorukta. Takım performansları yakından izlenmeye devam edecek.