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Nesine 3. Lig Play-off: Finalist Takımlar Belli Oldu

Nesine 3. Lig play-off üçüncü tur maçları sona erdi, Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 22:48
Nesine 3. Lig Play-off: Finalist Takımlar Belli Oldu

Nesine 3. Lig Play-off Üçüncü Tur Sonuçları

Futbolda Nesine 3. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları büyük bir heyecana sahne oldu. Yapılan karşılaşmalar sonucunda AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor finale yükselmeyi başardı.

Finalde Karşılaşacak Takımlar

Bu önemli finallerde Muşspor ile Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya gelecek. İki takımın Nesine 2. Lig'e yükseleceği bu kritik mücadeleler futbolseverler için heyecan verici bir dönem yaşatacak.

Maç Sonuçları

Bugün oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Sebat Gençlikspor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-2 (0-2)
  • Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinopspor: 4-1 (0-1)
  • Karşıyaka - Muşspor: 1-2 (0-0)
  • Balıkesirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1 (1-0)

Bölgesel futbolun önemli temsilcileri, finale yükselmenin mutluluğunu yaşarken, izleyiciler de bu takımları desteklemek için sabırsızlanıyor.

Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Karşıyaka ile Muşspor Alsancak Mustafa Denizli...

Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Karşıyaka ile Muşspor Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı. Muşsporlu Efe Karaoğlu (solda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Karşıyaka ile Muşspor Alsancak Mustafa Denizli...

Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Karşıyaka ile Muşspor Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı. Muşsporlu Efe Karaoğlu (solda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

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