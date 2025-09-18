Nesrin Baş 2025 Dünya Şampiyonası'nda 72 kg'de Gümüş Madalya

Zagreb finalinde Alla Belinska'ya tuşla mağlup oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Baş, müsabakayı tuşla kaybederek dünya şampiyonluğunu Belinska'ya bıraktı.

23 yaşındaki Nesrin Baş, bu sonuçla büyüklerde ilk dünya madalyasını elde etmiş oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu açıklamasında: "Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincimiz oldu. Nesrin, kadınlarda en genç finale çıkan sporcumuz olarak tarihe geçti." denildi.

Finale yükselene kadar Baş, Slovak Zsuzsanna Molnar, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Asya şampiyonu Çinli Zelu Li'yi mağlup etti.

Milli güreşçi geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Ayrıca Nesrin Baş'ın 23 yaş altında ikişer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş (fotoğrafta), kadınlar 72 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.