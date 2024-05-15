Squid Game İkinci Sezon Tarihi Belli Oldu: Aralık'ta Yayınlanacak!



Netflix'in Güney Kore yapımı fenomen dizisi Squid Game, ikinci sezonuyla izleyicileri büyük bir heyecanla bekliyor. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae, hayranlarını sevindiren bir açıklama yaptı ve ikinci sezonun Aralık ayında yayınlanacağını doğruladı. Ancak oyuncu, detaylı bilgi vermekten kaçındı



Netflix henüz ikinci sezonun prömiyer tarihini resmi olarak duyurmasa da, şirketin eş CEO'su Ted Sarandos daha önce yeni sezonun 2024'ün ikinci yarısında yayınlanacağını belirtmişti. Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan dizi, ilk sezonunun Eylül 2021'de yayınlanmasının ardından izleyicilerin büyük ilgisini çekmişti.

Squid Game, 456 oyuncunun 3,3 milyon dolarlık bir ödül için çeşitli çocuk oyunlarında yarıştığı bir yarışmayı konu alıyor. Ancak yarışmanın sonunda sadece para değil, ölüm de söz konusu. Dizi, büyük bir fenomen haline gelerek Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi unvanını elde etti ve eleştirmenlerden de büyük övgü aldı.

Squid Game, 2022'de 14 Emmy ödülüne aday gösterilmiş ve altısını kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. Yönetmenlik ödülü de dahil olmak üzere, diziye birçok prestijli ödül layık görülmüştü. İkinci sezonunun yayınlanmasıyla birlikte, dizinin büyük başarısının devam edeceği öngörülüyor.Netflix Fenomeni Squid Game Geri Dönüyor: İkinci Sezon Aralık'ta Yayınlanacak!