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Nevşehir Belediyespor, Erkekler Süper Lig 2024-2025 Şampiyonu Oldu

Nevşehir Belediyespor, play-off finalinde Metpack Alanya Yıldızları'nı 6-0 mağlup ederek 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 15:16
Nevşehir Belediyespor, Erkekler Süper Lig 2024-2025 Şampiyonu Oldu

Nevşehir Belediyespor, 2024-2025 Sezonunu Şampiyon Tamamladı

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin play-off finalinde Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları karşısında 6-0'lık net bir galibiyet alarak sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Maçın Detayları

Final maçı, Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda gerçekleştirildi. Maç, 15'er dakikalık dört periyot şeklinde oynandı. İlk çeyrekte 4. dakikada Furkan Ataş, takımını 1-0 öne geçirerek maçın önemli anlarından birini yaşattı.

İkinci çeyrekte 20. dakikada Nevşehir ekibi, etkili paslarla topu kale içine taşımayı başardı ve Furkan Ataş'ın ikinci golüyle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

Üçüncü periyotta da etkili olan Nevşehir Belediyespor, 35. dakikada Ömer Anıl Karakuş'un kaydettiği golle durumu 3-0 çekti. Takım, maçın 43. dakikasında penaltı-korner organizasyonuyla Onur Açıkgöz'ün attığı golle farkı 4-0'a çıkardı.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Nevşehir Belediyespor, 53. dakikada Onur Açıkgöz'ün ikinci golüyle durumu 5-0 yaptı. Maçın bitimine 1 dakika 10 saniye kala Aydın Şahin ile gelen gol, skoru 6-0'a taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Bu galibiyet ile birlikte Nevşehir Belediyespor, gelecek sezonda Türkiye'yi Avrupa Kupası

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin play-off final maçında Nevşehir Belediyespor, Metpack...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin play-off final maçında Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları'nı 6-0 yenerek, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin play-off final maçında Nevşehir Belediyespor, Metpack...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nin play-off final maçında Nevşehir Belediyespor, Metpack Alanya Yıldızları'nı 6-0 yenerek, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

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