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NG Hotel, Afyon MotoFest'in Yeni Sponsoru

NG Hotel, Afyonkarahisar'da düzenlenecek NG Afyon MotoFest'in ana sponsoru oldu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:53
NG Hotel, Afyon MotoFest'in Yeni Sponsoru

NG Hotel, Afyon MotoFest 2023'ün Ana Sponsoru

Afyonkarahisar'da 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) ile birlikte, motosiklet tutkunları için büyük bir festival düzenleniyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, bu festivalin yeni sponsoru NG Hotel olarak duyuruldu.

Festival Hakkında Bilgi

Bu yıl 7. kez düzenlenecek olan organizasyonun ismi, NG Afyon MotoFest olarak belirlendi. Motosiklet severler, festival boyunca teknolojik yenilikler hakkında bilgi edinme fırsatı bulacakken, aynı zamanda çeşitli konser etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Etkinlik Takvimi

Beş gün sürecek olan festival, 4 Eylül'de başlayacak ve 8 Eylül'e kadar devam edecek. Bu yılki etkinlikler hem yarış tarihleri hem de konserlerle dolu dolu geçmesi bekleniyor.

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