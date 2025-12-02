Niğde Belediyesi'nden Amatör Spora Rekor Destek: 12 Kulübe 1 Milyon TL

Niğde Belediyesi, 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden 12 amatör kulübe toplamda 1 milyon TL’nin üzerinde maddi destek sağladı.

Tören, Hazım Tepeyran Kültür Merkezinde kulüp başkanları, yöneticiler ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Özdemir'in Açıklamaları

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, törende amatör sporun ve altyapının önemine vurgu yaptı. Özdemir, "Niğde Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine çok önem veriyoruz. Sadece profesyonel olarak görmemek lazım. Niğde Belediyesi olarak aslında en büyük hedefimiz sporu tabana yaymaktır. Altyapıya yatırım yapıyoruz, altyapıyı önemsiyoruz. Sebebimiz, ileride tamamen sporcularımızın bizim altyapımızdan yetişmesini istiyoruz ki bunun için de amatör takımlarımız çok önemli. Sadece Niğde Belediyespor olarak görmemek lazım. O yüzden bütün amatör takımlarımıza bugün inşallah 50.000 liradan 200.000 liraya kadar değişen desteklerde bulunacağız. Toplamda bir milyonun üstünde bir yardımda bulunacağız" dedi.

Tesisleşme ve Araç Filosuna Yatırımlar

Başkan Özdemir, Niğde’de spora yapılan yatırımları anlattı: "Spora büyük yatırımlar yapıyoruz. Stadyumumuz bitti açılışını gerçekleştirdik. Bucakçayır Spor Kompleksi’nin yapımı devam ediyor. Bütün mahallelere halı saha yapmak istiyoruz ki, onun üzerinde yaptık. Yine Niğde’de bir ilki gerçekleştirdik. Takım otobüsümüzü aldık. Niğde Belediyesi olarak bugüne kadar hep kiralık otobüslerle iş yapıyorduk. Şimdi sporcularımız için bir şekilde sıfır bir araç aldık. 2025-2026 sezonunun tüm kulüplerimiz için sakatlıksız, Fair Play ruhuyla dolu geçmesini temenni ediyor, Niğde’mizden yeni yıldızlar çıkarmayı hedefliyoruz"

Yapılan konuşmaların ardından kulüp başkanlarına destek çekleri takdim edildi.

