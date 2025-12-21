DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.851,61 -0,58%

Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK — 3. Lig 2. Grup

Niğde 5 Şubat Stadı'nda oynanan 3. Lig 2. Grup maçında Niğde Belediyespor ile Erciyes 38 FK 90 dakika sonunda golsüz berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:31
Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK — 3. Lig 2. Grup

Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK

Türkiye 3. Lig 2. Grup karşılaşmasında Niğde Belediyespor ile Erciyes 38 FK, 90 dakika sonunda golsüz berabere kaldı.

Maç Bilgileri

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Berat Buğra Çelik, Selçuk Kaplan, Muhammet Dadı

Kadro ve Oyuncular

Niğde Belediyespor: Salih Şenbaş, Ebrar Yıldırım, Furkan Uslu, Emirhan Özkan, Ömer Faruk Demirel, Murat Köleoğlu, Emre Öztaş, Yusuf Balcı, Samet Olgaç, Hamza Selen, Fatih Aydın

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Çağrı Yasak, Hüseyin Ekici, Alperen Öztaş (Dk.90 Berat İşkol), Ahmet Kağan Malatyalı, Mahir Işkın, Enes Doğan, Burak Kunduzcu, Berke Kayar, Batuhan Özgür

Kartlar

Sarı Kartlar: Caner Taşkıran, Ömer Faruk Demirel (Niğde Belediyespor)

TÜRKİYE 3. LİG 2. GRUP MAÇINDA NİĞDE BELEDİYESPOR İLE ERCİYES 38 FK KARŞILAŞTI.

TÜRKİYE 3. LİG 2. GRUP MAÇINDA NİĞDE BELEDİYESPOR İLE ERCİYES 38 FK KARŞILAŞTI.

TÜRKİYE 3. LİG 2. GRUP MAÇINDA NİĞDE BELEDİYESPOR İLE ERCİYES 38 FK KARŞILAŞTI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu'nu Alkanoğlu ve Çeto Kazandı
2
TFF 3. Lig: Çayelispor 0-0 Fatsa Belediyespor
3
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazırlıklarını başlattı
4
Yozgat Şehir Stadyumu Bakan Osman Aşkın Bak’ın Katılımıyla Açıldı
5
Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK — 3. Lig 2. Grup
6
Kayseri'de Jujitsu 2026 Seçmeleri Tamamlandı
7
Kayseri'de İnter Futbol Academy 2026 Programıyla Yeni Yıldızlar Arıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025