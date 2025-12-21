Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK — 3. Lig 2. Grup

Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK
Türkiye 3. Lig 2. Grup karşılaşmasında Niğde Belediyespor ile Erciyes 38 FK, 90 dakika sonunda golsüz berabere kaldı.
Maç Bilgileri
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Berat Buğra Çelik, Selçuk Kaplan, Muhammet Dadı
Kadro ve Oyuncular
Niğde Belediyespor: Salih Şenbaş, Ebrar Yıldırım, Furkan Uslu, Emirhan Özkan, Ömer Faruk Demirel, Murat Köleoğlu, Emre Öztaş, Yusuf Balcı, Samet Olgaç, Hamza Selen, Fatih Aydın
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Çağrı Yasak, Hüseyin Ekici, Alperen Öztaş (Dk.90 Berat İşkol), Ahmet Kağan Malatyalı, Mahir Işkın, Enes Doğan, Burak Kunduzcu, Berke Kayar, Batuhan Özgür
Kartlar
Sarı Kartlar: Caner Taşkıran, Ömer Faruk Demirel (Niğde Belediyespor)
