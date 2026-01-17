Nihad Mujakic Gaziantep FK'ya İmza Attı

Gaziantep FK, Eyüpspor'dan ayrılan 29 yaşındaki stoper Nihad Mujakic'i satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı; lisansı çıktı, Galatasaray maçında oynayabilir.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 00:17
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 00:17
Transfer Detayları

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Eyüpspor forması giyen Bosnalı stoper Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncunun sözleşmeli olduğu FK Partizan ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı ve oyuncu satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralandı.

29 yaşındaki stoper ile imzalanan sözleşme resmi olarak tamamlandı. Oyuncunun lisansı çıkarıldı ve Galatasaray maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic’in satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncu ve FK Partizan kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nihad Mujakic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Nihad Mujakic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz"

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

