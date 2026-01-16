Fatih Tevek: Gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar — Adana Demirspor 4-1 Çorum FK

Fatih Tevek: Gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar

Trendyol 1. Lig 21. hafta — Adana Demirspor deplasmanda Çorum FK'ya 4-1 mağlup oldu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Fatih Tevek, oyuncularını son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadıkları için tebrik etti. "Gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar".

İki takım için de güzel bir maç olduğunu söyleyen Fatih Tevek, "Bizim oyuncularımızı da bugünkü mücadeleden dolayı kutluyorum. Hepsi inanılmaz derecede mücadele etti. Tabii ki bu mücadele doğrultusunda rakip takımı kutlamak gerekiyor. Bugün gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. Ama gülen taraf yine de biz olduk. Çünkü üstün bir mücadele sarf ettiler. Bizim çocuklarımızın ayağına sağlık, rakibi de kutlamak gerek" diye konuştu.

