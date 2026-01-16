Fatih Tevek: Gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar — Adana Demirspor 4-1 Çorum FK

Yardımcı Antrenör Fatih Tevek, Çorum FK'ya 4-1'lik mağlubiyet sonrası oyuncularını son dakikaya kadar mücadele ettikleri için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:45
Fatih Tevek: Gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar — Adana Demirspor 4-1 Çorum FK

Fatih Tevek: Gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar

Trendyol 1. Lig 21. hafta — Adana Demirspor deplasmanda Çorum FK'ya 4-1 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Çorum FK’ya 4-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Fatih Tevek, oyuncularını son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadıkları için tebrik etti. "Gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar".

İki takım için de güzel bir maç olduğunu söyleyen Fatih Tevek, "Bizim oyuncularımızı da bugünkü mücadeleden dolayı kutluyorum. Hepsi inanılmaz derecede mücadele etti. Tabii ki bu mücadele doğrultusunda rakip takımı kutlamak gerekiyor. Bugün gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. Ama gülen taraf yine de biz olduk. Çünkü üstün bir mücadele sarf ettiler. Bizim çocuklarımızın ayağına sağlık, rakibi de kutlamak gerek" diye konuştu.

TRENDYOL 1. LİG’DE ÇORUM FK’YE 4-1 MAĞLUP OLAN ADANA DEMİRSPOR’UN YARDIMCI ANTRENÖRÜ FATİH TEVEK...

TRENDYOL 1. LİG’DE ÇORUM FK’YE 4-1 MAĞLUP OLAN ADANA DEMİRSPOR’UN YARDIMCI ANTRENÖRÜ FATİH TEVEK, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN, "ÜSTÜN BİR MÜCADELE SARF ETTİLER. BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA SAĞLIK, RAKİBİ DE KUTLAMAK GEREK" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkcell Süper Kupa 2025 biletleri satışta: Galatasaray - Fenerbahçe
2
Kayserispor'dan Pierre-Gabriel'in Şehri Terkine Sert Tepki
3
Burak Özçoban: Sivasspor'un Transfer Yasağı Önümüzdeki Hafta Kalkacak
4
Samsunspor Shkendija ile Eşleşti: UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-off
5
Kastamonu'da Okul ve Spor Kulüplerine 7 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
6
Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open: Türkiye'nin En İyi Golfçüleri Belek'te
7
Fenerbahçe, 18 Ocak'taki Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları