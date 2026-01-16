Hüseyin Eroğlu: Eksiklerimizi Tamamlayacağız | Çorum FK 4-1 Adana Demirspor

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adana Demirspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından eksikleri eleştirip tamamlayacaklarını ve haftaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Hüseyin Eroğlu: "Eksiklerimizi tamamlayacağız ve haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız"

Çorum FK 4-1 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig 21. hafta

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Çorum FK, evinde Adana Demirspor karşısında etkili bir oyun sergileyerek maçı 4-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu maç değerlendirmelerini paylaştı.

Eroğlu, galibiyetin önemine vurgu yaparken, takım içinde eksiklerin konuşulacağını ve özeleştiriyle hazırlanacaklarını söyledi: "Sonuçta 3 puan kazandık, önemli ama takım içerisinde kendimizi eleştireceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız ve haftaya en iyi şekilde hazırlanacağız".

Teknik adam, maçın zorluğuna dikkat çekerek Adana Demirsporlu oyuncuları da tebrik etti: "Bizim için kolay görünen bir maç. Aslında bu tip maçlar çok zordur. Adana Demirsporlu gençleri tebrik etmek istiyorum, onlar da iyi oynadılar."

Eroğlu, maçın kritik anlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Maçın başlangıcında attığımız gol, ofsayt ile iptal edilen goller. Bu tip maçlarda erken yakaladığın goller avantajlı oluyor. Kaçırdığımız birçok pozisyon var. Tabii değerlendiremeyince rakibin direnci artıyor ve kalemizde bir golü gördük."

Maçın ilerleyen bölümlerinde yapılan müdahaleler ve taktik değişikliklerin sonucu getirdiğini belirten Eroğlu, "Oyun anlamında zaman zaman üretken bir oyun olsa da skor alamayınca rakip daha da direnç gösterdi. Yaptığımız müdahaleler, oyun değişiklikleriyle maçı kazandık. Kolay görülen maçlar hep zordur. Konsantrasyonun yüksek olması gerekiyor." sözleriyle sonuca giden süreci özetledi.

Eroğlu, maçın son bölümündeki gollerin belirleyici olduğunu hatırlatarak, "Biz de en iyi şekilde hazırlandık ama maçın başında yakalayamadığımız skor son bölüme taşındı. Son 10 dakikada bulduğumuz gollerle kazandık." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün açıklamaları, galibiyet sevincinin yanı sıra takımın eksiklerini görüp geliştirme kararlılığını da ortaya koydu.

