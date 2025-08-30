DOLAR
Nilüfer Belediyesi, Önallar Giresunspor'u 29-22 Deplasmanda Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Nilüfer Belediyesi deplasmanda Önallar Giresunspor'u 29-22 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:03
Hentbol Erkekler Süper Lig - 1. Hafta

Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Önallar Giresunspor'u 29-22 mağlup etti.

Mücadele Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarıyı konuk ekip 14-13 üstün tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, karşılaşmadan 29-22 galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Önallar Giresunspor'u 29-22 yendi.

