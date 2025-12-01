Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aydın Büyükşehir | Vodafone Sultanlar Ligi 8. Hafta

Nilüfer Belediyespor Eker evinde zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor ile çekişmeli bir karşılaşma oynadı ve karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Setler ve maçın dönüm noktaları

Maça taraftarının desteğiyle hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-20 alarak öne geçti. İkinci ve üçüncü setlerde Aydın ekibi üstünlüğü ele geçirdi ve setleri sırasıyla 25-17 ve 25-19 sonuçlarla hanesine yazdırdı. Dördüncü sette toparlanan Nilüfer Belediyespor, seti 25-22 kazanarak maçı tie-break’e taşıdı. Karar setinde etkili bir performans sergileyen Bursa temsilcisi, finali 15-8 ile noktaladı.

Sıralama ve gelecek takvim

Bu sonuçla Nilüfer Belediyespor’un puanı 14 oldu. Takım, ligin 9. haftasında 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden ekiplerin mücadelesi ve haftanın öne çıkan sonuçları, ligdeki dengeleri yakından etkilemeye devam ediyor.

NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER, NEFES KESEN MAÇTA SAHADAN GALİP AYRILDI.