Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aydın Büyükşehir | Vodafone Sultanlar Ligi 8. Hafta

Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında Aydın Büyükşehir’i 3-2 yenerek puanını 14’e yükseltti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:39
Nilüfer Belediyespor Eker evinde zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor ile çekişmeli bir karşılaşma oynadı ve karşılaşmayı 3-2 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Setler ve maçın dönüm noktaları

Maça taraftarının desteğiyle hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-20 alarak öne geçti. İkinci ve üçüncü setlerde Aydın ekibi üstünlüğü ele geçirdi ve setleri sırasıyla 25-17 ve 25-19 sonuçlarla hanesine yazdırdı. Dördüncü sette toparlanan Nilüfer Belediyespor, seti 25-22 kazanarak maçı tie-break’e taşıdı. Karar setinde etkili bir performans sergileyen Bursa temsilcisi, finali 15-8 ile noktaladı.

Sıralama ve gelecek takvim

Bu sonuçla Nilüfer Belediyespor’un puanı 14 oldu. Takım, ligin 9. haftasında 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden ekiplerin mücadelesi ve haftanın öne çıkan sonuçları, ligdeki dengeleri yakından etkilemeye devam ediyor.

