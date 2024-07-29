Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nisanur Erbil, Paris 2024'te Son 16 Tura Yükseldi

Millî eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024 Olimpiyatları'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:19
Nisanur Erbil, Paris 2024'te Son 16 Tura Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Milli Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde, milli eskrimci Nisanur Erbil, kılıç branşındaki mücadelesinde büyük bir başarıya imza attı.

Son 32 Turunu Geride Bıraktı

Oyunların Grand Palais alanında gerçekleşen kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, son 32 turunda ABD'li sporcu Magda Skarbonkiewicz ile karşı karşıya geldi. İlk bölümde müthiş bir performans gösteren Erbil, maçın sonlarına doğru farkı artırarak rakibini 15-11'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bir Sonraki Rakibi: Sara Balzer

Bu zaferle birlikte Nisanur Erbil, son 16 turuna yükseldi ve burada Fransız sporcu Sara Balzer ile mücadele edecek. Erbil'in bu maçta da başarılı olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!