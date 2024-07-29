Nisanur Erbil, Paris 2024'te Son 16 Tura Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Milli Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde, milli eskrimci Nisanur Erbil, kılıç branşındaki mücadelesinde büyük bir başarıya imza attı.

Son 32 Turunu Geride Bıraktı

Oyunların Grand Palais alanında gerçekleşen kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, son 32 turunda ABD'li sporcu Magda Skarbonkiewicz ile karşı karşıya geldi. İlk bölümde müthiş bir performans gösteren Erbil, maçın sonlarına doğru farkı artırarak rakibini 15-11'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bir Sonraki Rakibi: Sara Balzer

Bu zaferle birlikte Nisanur Erbil, son 16 turuna yükseldi ve burada Fransız sporcu Sara Balzer ile mücadele edecek. Erbil'in bu maçta da başarılı olması bekleniyor.