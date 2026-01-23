Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor 0-3 Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor, Adana Demirspor’u 3-0 yenerek sahadan farklı galip ayrıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:14
Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor 0-3 Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor 0-3 Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti. Mücadele Yeni Adana Stadyumu’nda oynandı.

Maçtan dakikalar

24. dakika: Orta sahada kazanılan topu Mulumba Amaral’a pasını aktardı. Amaral’ın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek arka direğe yerden ortaladığı topu Douglas Tanque, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

34. dakika: Orta alanda topla buluşan N’Dongala, savunma arkasına kaçan Amaral’a yerden pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Amaral sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 0-2

52. dakika: Sol kanattan gelişen atakta Toprak, ceza sahası dışı sol çaprazdan gönderdi. Kaleci Arda üzerine gelen topu kornere çeldi.

84. dakika: Gelişen Adana Demirspor atağında orta alandan gelen pası sol kanatta kontrol eden Yücel’in kale alanına yerden tehlikeli gönderdiği topu kaleci Arda kontrol etti.

90+4. dakika: Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Badji, kaleci Murat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3

Stat ve hakemler

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Asen Albayrak, Azad İlhan, Sami Şad

Kadrolar

Adana Demirspor: Murat Eser, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Diyar Zengin (Yücel Gürol dk. 46), Kürşat Türkeş Küçük, Toprak Bayar (Kayra Saygan dk. 82), Enes Demirtaş (Mert Menemencioğlu dk. 76), Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz

Yedekler: Aslan Atay, Barış Timur, Ahmet Bolat, Doğuhan Dübüş, Ata Gül, Ali Arda Yıldız, Eren Fidan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Kerim Alıcı (Mücahit Albayrak dk. 85), Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Mulumba (Yusuf Can Esendemir dk. 90), Muhammet Gümüşkaya, Joa Amaral (Badji dk. 85), Dieumerci N’Dongala, Douglas Tanque, Abdulkadir Parmak (Enes Çinemre dk. 63)

Yedekler: Hountondji, Tolga Kalender, Akın Alkan, Yiğit Zorluer

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller ve kartlar

Goller: Douglas Tanque (dk. 24), Amaral (dk. 34), Amidou Badji (dk. 90+4) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Douglas Tanque, Enes Çinemre, Remi Mulumba (Bandırmaspor); Enes Demirtaş (Adana Demirspor)

TRENDYOL 1. LİG'İN 22. HAFTASINDA ADANA DEMİRSPOR, EVİNDE KONUK ETTİĞİ BANDIRMASPOR’A 2-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 22. HAFTASINDA ADANA DEMİRSPOR, EVİNDE KONUK ETTİĞİ BANDIRMASPOR’A 2-0 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL 1. LİG'İN 22. HAFTASINDA ADANA DEMİRSPOR, EVİNDE KONUK ETTİĞİ BANDIRMASPOR’A 2-0 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
2
Lovik: Taraftarımızın atmosferi çok özel | Trabzonspor'la ilk maçın ardından
3
Emre Belözoğlu: Bu Maçın Hakkı Beraberlikti
4
Türkoğlu'dan Zagklis'e Ziyaret: TBF-FIBA İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Canlı: Fenerbahçe - Aston Villa 0-0 (UEFA Avrupa Ligi)
6
Tekke: 'Yangını Söndürdük, Şimdi Yarışın İçindeyiz' - Trabzonspor
7
Burhaniye'de Kış Spor Okulları'na Yoğun İlgi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları