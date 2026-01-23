Trendyol 1. Lig: Adana Demirspor 0-3 Bandırmaspor
Trendyol 1. Lig 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti. Mücadele Yeni Adana Stadyumu’nda oynandı.
Maçtan dakikalar
24. dakika: Orta sahada kazanılan topu Mulumba Amaral’a pasını aktardı. Amaral’ın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek arka direğe yerden ortaladığı topu Douglas Tanque, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
34. dakika: Orta alanda topla buluşan N’Dongala, savunma arkasına kaçan Amaral’a yerden pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Amaral sol ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 0-2
52. dakika: Sol kanattan gelişen atakta Toprak, ceza sahası dışı sol çaprazdan gönderdi. Kaleci Arda üzerine gelen topu kornere çeldi.
84. dakika: Gelişen Adana Demirspor atağında orta alandan gelen pası sol kanatta kontrol eden Yücel’in kale alanına yerden tehlikeli gönderdiği topu kaleci Arda kontrol etti.
90+4. dakika: Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Badji, kaleci Murat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3
Stat ve hakemler
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Asen Albayrak, Azad İlhan, Sami Şad
Kadrolar
Adana Demirspor: Murat Eser, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Diyar Zengin (Yücel Gürol dk. 46), Kürşat Türkeş Küçük, Toprak Bayar (Kayra Saygan dk. 82), Enes Demirtaş (Mert Menemencioğlu dk. 76), Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç, Ahmet Yılmaz
Yedekler: Aslan Atay, Barış Timur, Ahmet Bolat, Doğuhan Dübüş, Ata Gül, Ali Arda Yıldız, Eren Fidan
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Kerim Alıcı (Mücahit Albayrak dk. 85), Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Mulumba (Yusuf Can Esendemir dk. 90), Muhammet Gümüşkaya, Joa Amaral (Badji dk. 85), Dieumerci N’Dongala, Douglas Tanque, Abdulkadir Parmak (Enes Çinemre dk. 63)
Yedekler: Hountondji, Tolga Kalender, Akın Alkan, Yiğit Zorluer
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller ve kartlar
Goller: Douglas Tanque (dk. 24), Amaral (dk. 34), Amidou Badji (dk. 90+4) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Douglas Tanque, Enes Çinemre, Remi Mulumba (Bandırmaspor); Enes Demirtaş (Adana Demirspor)
