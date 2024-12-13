Norveç'te Şok: Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 Yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Kayıp Haftası

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşısında beklenmedik bir yenilgi yaşadı. Maç, 2-1'lik sonuçla sona erdi ve Beşiktaş, son dakikalarda kaçırdığı fırsatlarla hayal kırıklığı oluşturdu.

Kritik Anlar

Karşılaşmanın 66. dakikasında, Zinckernagel ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu ancak şutunu üstten dışarı attı. 76. dakikada Onur Bulut'un pasıyla Semih Kılıçsoy ceza sahasının sağ çaprazında etkili bir şut çekti. Ancak, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

85. dakikada, Maatta’nın pasıyla altıpasın sol çaprazında topu alan Saltnes, vurduğu topu uzak kale direğinin dibinden dışarı gönderdi. Son olarak, 89. dakikada Salih Uçan’ın ceza yayı üzerinden çektiği şut, kalecinin kontrolünde kalırken, Beşiktaş maçtan puan çıkaramadı.

Bodo/Glimt, bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi’nde önemli bir 3 puan elde ederken, Beşiktaş için zorlu bir mücadele oldu.