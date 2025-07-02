Nusrat Allahverdi Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Slovakya'nın Samorin kasabasında gerçekleştirilen organizasyonun 2. günü tamamlandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun açıklamalarına göre, Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde gösterdiği performansla dikkat çekti.

Finaldeki yarışında 27.24 saniyelik derecesiyle Avrupa gençler şampiyonu olan Nusrat, Türk yüzücülüğüne tarihi bir başarı kazandırdı.

Bunun yanı sıra, diğer milli sporcumuz Tuncer Berk Ertürk de erkekler 200 metre kelebek finalinde mücadele etti. Yarışı 1 dakika 58.40 saniyelik derecesiyle tamamlayan Tuncer Berk, bronz madalya ile ödüllendirildi.

Bu sonuçlar, Türk yüzücülerinin uluslararası alandaki yeteneklerini bir kez daha gösterirken, ülkemiz adına gurur verici bir başarı sağladı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi (fotoğrafta), erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi (fotoğrafta), erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.