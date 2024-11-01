Nwakaeme'nin Trabzonspor'daki Gol Hasreti Devam Ediyor

Anthony Nwakaeme'nin Gol Hasreti Sürüyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçı öncesinde hala gol sevinci yaşayabilmiş değil. Bordo-mavili forma altında son golünü 22 Mayıs 2022’de kaydetmişti ve bu olayın üzerinden 896 gün geçmiş durumda.

Bordo-Mavili Takıma Dönüş

İlk döneminde 145 resmi maçta 47 gol bulan Nwakaeme, bu sezon Trabzonspor’a döndü ancak form düşüklüğü ile karşı karşıya kaldı. İki sakatlık yaşadıktan sonra Göztepe maçıyla sahalara dönen oyuncunun, Fenerbahçe karşısında da forma giymesinin beklendiği ifade ediliyor.

Bu Sezon Performansı

Trabzonspor formasıyla 9 maça çıkan Nwakaeme, toplamda 360 dakika sahada kalırken yalnızca 1 asist yapabildi. Taraftarlar, onun daha önceki performansını özlüyor ve bir kez daha takımına katkıda bulunmasını bekliyor.

Fenerbahçe Maçındaki Geçmişi

Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı daha önceki karşılaşmalarında yalnızca 2021-2022 sezonunda İstanbul'da 1-1 biten maçta gol atmıştı. Bu sezon ise, Kayserispor maçındaki asistle sezonun tek skor katkısını sağlamıştı.

Geçmiş Sezon Performansları

Nijeryalı forvet, 2018-2019 sezonunda 1 milyon 100 bin avro bedelle Hapoel Beer Sheva'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. İlk sezon başarılı bir performansla maç başına 11 gol kaydetmiş, sonraki sezonlarda da istikrarlı bir şekilde skor katkısında bulunmuştu. Daha sonra Suudi Arabistan’a transfer olan Nwakaeme, iki sezonun ardından Trabzonspor’a geri döndü.