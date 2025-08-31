DOLAR
Ogier Paraguay Rallisi'ni Kazandı | WRC 10. Etap

Toyota Gazoo'dan Sebastien Ogier, Paraguay Rallisi'ni 19 etabı 3 saat 6.6 saniyeyle kazandı; Evans liderliğini 198 puanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:11
WRC 2025'in 10. ayağında Toyota zaferi

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 10. ayağı Paraguay Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Fransız Sebastien Ogier kazandı.

Paraguay'da düzenlenen 19 etaplık mücadeleyi 3 saat 6.6 saniyeyle ilk sırada tamamlayan 8 dünya şampiyonluğu bulunan Fransız pilot, podyumun zirvesine çıktı.

Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Ogier'in 26.2 saniye gerisinde ikinci olurken, Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai) liderin 27.2 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında 198 puana ulaşan Evans, liderliğini korudu.

WRC'nin 11. ayağı, 11-14 Eylül tarihlerinde Şili'de düzenlenecek.

