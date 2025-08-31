Ogier Paraguay Rallisi'ni Kazandı | WRC 10. Etap

Ogier Paraguay Rallisi'ni Kazandı
WRC 2025'in 10. ayağında Toyota zaferi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 10. ayağı Paraguay Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Fransız Sebastien Ogier kazandı.
Paraguay'da düzenlenen 19 etaplık mücadeleyi 3 saat 6.6 saniyeyle ilk sırada tamamlayan 8 dünya şampiyonluğu bulunan Fransız pilot, podyumun zirvesine çıktı.
Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Ogier'in 26.2 saniye gerisinde ikinci olurken, Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai) liderin 27.2 saniye arkasında üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanında 198 puana ulaşan Evans, liderliğini korudu.
WRC'nin 11. ayağı, 11-14 Eylül tarihlerinde Şili'de düzenlenecek.