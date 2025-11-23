Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Atatürk İlkokulu

Selendi Kapalı Spor Salonu'nda çekişmeli final

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan takım Atatürk İlkokulu oldu.

Turnuva, Selendi Kapalı Spor Salonunda oynandı ve kasım ayı başında başlayan müsabakalar 8 takım ile 2 grup halinde gerçekleşti. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşmelerde karşılaştı ve final mücadelesine kaldı.

Çapraz eşleşmelerin ardından finalde Atatürk İlkokulu ile Şehirlioğlu Okulu karşı karşıya geldi. Final maçını yöneten kişi Ahmet Ertuğrul idi.

Yoğun ilgiye sahne olan finalde çekişmeli mücadeleyi Atatürk İlkokulu 3-2 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncüsü ise Anadolu Lisesi-Çamlıca ortaklığı olarak kayda geçti.

Final müsabakasında Nuray, Ayşe ve Özen öğretmenlerin sergilediği performans, erkek takım arkadaşları kadar mücadeleci olması nedeniyle salon tarafından sık sık alkışlandı.

Kupayı Gazze'deki şehitlere armağan ettiler. Maç sonrası konuşan Atatürk İlkokulu takım kaptanı Şeref Koçyiğit şu ifadeleri kullandı: "Tüm öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu turnuvanın kaybedeni yok, kaybetsek de üzülmeyecektim çünkü rakibimiz benim bundan önceki okulumdu. Kendilerini tebrik ediyorum, kazandığımız için mutluyum. Ancak bu turnuvanın çok özel bir yeri var. Filistin adına bir forma yaptırdık. Dünyada dile getirilmeyen Filistin’deki zulmü, kesinlikle kınadığımızı ve Filistinlilerin yanında olduğumuzu ifade etmek amacıyla bu formayı yaptırdık. Atatürk İlkokulu ve Selendi Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm arkadaşlarımızla Siyonizme karşı mücadele veren Filistin’in yanında olduğumuzu özelikle vurgulamak istiyorum. Bu turnuvayı biz şampiyon olarak tamamladık. Şampiyonluğumuzu da Filistin’deki Gazze şehitlerine armağan ediyoruz."

Final müsabakasını Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Emniyet Amir vekili Aykut Maya ile çok sayıda sporsever takip etti.

Takımların kupa ve madalyalarının teslim edileceği ödül töreninin 24 Kasım Pazartesi günü yapılacak programda gerçekleştirileceği bildirildi.

