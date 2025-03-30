Okan Buruk: 'Hedefimiz Şampiyon Olmak'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri derbinin ardından basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Maçının Önemi

Okan Buruk, rakiplerinin kendilerine karşı aldığı galibiyetin çok önemli olduğunu ve bunun için büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Bunun sonucunda da hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Rakibimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Erken Kırmızı Kart ve Maç Analizi

Takımının erken dakika içerisinde 1 kişi eksik kalmasının maç üzerindeki etkisine değinen Buruk, "1-0 gerideyken 10 kişi kaldık. İlk yarının sonuna kadar iyi işler yaptık ve son dakikalarda bir gol bulduk. İkinci yarıda ise kötü bir gol yedik." dedi. Ayrıca, net bir penaltı pozisyonu olduğunu ancak kırmızı kart pozisyonunun tartışmalı olduğunu kaydetti.

Sezonun Geri Kalanı ve Hedefler

Buruk, oyuncularıyla sezonun geri kalanıyla ilgili konuştuklarını ifade ederek, "Aynı konsantrasyonumuz ve inancımız devam ediyor. Bundan sonraki bölümde bütün maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmamız gerekiyor." dedi.

Türk Futbolundaki Tartışmalar

Okan Buruk, Türk futbolundaki tartışmalara da değindi. "Futbolu konuşacağımız bir lig olması gerektiğini umuyorum. Türk futbolu üzerindeki kara bulutların dağılmasını istiyorum." diyerek, plansızlık bulunduğunu vurguladı.

Şampiyonluk Şansı ve Yeni Transferler

Buruk, şampiyonluk yolunda ekiplerine ve oyuncularına güvendiğini belirterek, "Bu sene de şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluk şansımız çok büyük." ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski hakkında umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.