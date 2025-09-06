Okan Buruk: Osimhen’in ayağında ağrı var, durumu yarın netleşecek

Buruk’un değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıktığını ve şu an için net bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Konuk olduğu NOW TV programında Buruk, oyuncunun durumu hakkında şunları söyledi:

"Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu."

Kulübün aldığı aksiyonlar

Buruk, Afrika'ya giden sarı-kırmızılı milli oyuncular için saha şartları ve rakiplerin sertliğinin zaman zaman korku oluşturduğunu belirtti. Kulüp doktoru Yener İnce ile milli takım doktorlarına ulaşılmış olup, mümkünse Osimhen'in en kısa sürede İstanbul'a getirilip kontrollerinin yapılması planlanıyor.

Yarın durumu daha netleşecektir ifadesini kullanan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi yaklaşırken Osimhen'in takım için önemine dikkat çekti.