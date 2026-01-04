Okan Buruk: Süper Kupa Galatasaray için önemli ve değerli

Basın toplantısı

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu’nda düzenlenen ortak basın toplantısına Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

Buruk'un değerlendirmesi

'Gaziantep şehrine bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz.' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, organizasyonun önemine dikkat çekerek 'Süper Kupa bizim için önemli ve değerli.' ifadelerini kullandı. Buruk, karşılarında iyi bir Trabzonspor olduğunu ve 'umarım iki takım için de iyisi olur' dedi.

'Kamp dönemi yapamadık, birkaç antrenman yaptık.' Buruk, oyuncuların yoğun bir dönemin ardından dinlendiğini, bu nedenle tam bir kamp yapamadıklarını belirtti. Bu maçı lig hazırlığının bir parçası olarak gördüklerini ve sakatlıksız bir süreç geçirmenin önemini vurguladı.

'Futbol açısından yarışın içerisinde fazla takım olması bizi mutlu ediyor.' Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Buruk, Trabzonspor'un etkili olduğunu, Beşiktaş ve Samsunspor'un da yarışta bulunduğunu söyleyerek taraftarlara birlik çağrısı yaptı.

'Berkan Kutlu ve Yusuf Demir’e veda ettik.' Transfer sürecinin zorluklarına değinen Buruk, bu sezon 5 oyuncu aldıklarını, ara transferde de kadroyu genişletip kalite artıracak takviyeler yapmak istediklerini belirtti ve Berkan Kutlu ile Yusuf Demir'e emekleri için teşekkür etti.

