Okan Buruk'tan galibiyet sonrası şampiyonluk mesajı

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında zorlu maç sergilerken aslanlar adeta direklerle savaştı. Zorlu mücadele sonucunda 3 puanı alan Galatasaray olurken 5 defa direğe takılarak Cimbom'a galibiyet getirdi. Galibiyet sonrasında Okan Buruk açıklamalarda bulundu.



REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

Maç sonrasında teknik adam mutluluğunu dile getirirken Okan Buruk, 3 puan değerlenirmesinde tecrübeli hoca kazanmak zorunda olduklarına değinerek kendi sahalarında önceliğin bu olduğunu dile getirdi. Oyuncularıma ve seyircime teşekkür ederim ifadelerini kullanan Buruk, büyük destek geldiği onlalar beraber bu yolda rekor kırıldığının altını çizdi. Bu maçlar bize şampiyonluk getirirken önemli galibiyet alındığını belirtti.



TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM

Oyuncular kazanmaya aç ve istekli davranırken eksiklerin olduğunu ve transfer döneminde bu eksiklerin kapatılacağını söyleyen Buruk, sağ bek ve sol bek transferine ihtiyaç olduğunu açıkladı. Buruk, “Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor. Bugün Kaan’ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti. Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynanacağından bu denklemin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sacha boey'un yerine sol beke önemli isimlerin gelmesi gerektiğini belirtirken zor bir dönem olduğunu transferin son haftasına girindiğine değindi.



BARIŞ ALPER HER MEVKİDE VAR

Yılmaz'ın çok yönlü bir oyuncu olduğuna değinen Buruk, önemli bir durum olduğu her oynadığı bölgeye adapte olduğunu belirtti. Galatasaray'ın kadrorsu değerli olurken birçok oyunca teklif geleceği beklenirken şuan ki kadroyu korumak istediğinin açıkladı. Afrika Uluslar Kupası devam ederken oyuncu sayısının azalmasıyle etkiler yaşanmaktadır.



BERKAN KUTLU ÇOK FEDEKAR

Sol bek oyuncusu olan Berkan hakkında yorumlar gelirken Okan Buruk, oyuncu olarak çok fedekar olduğunu sol ayaklı oyuncu olduğunu belirtti. Oradan girdi orta yaptı, ayağı kaliteli bir oyuncu. hücum yönünde oldukça iyi ifadeleri kullanılarak Berkan da bugün fazla etkiyle oynadığı görüldü.

