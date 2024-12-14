Okan Buruk'tan Trabzonspor Maçı için Kararlılık Mesajı

Okan Buruk'tan Trabzonspor Maçı Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Buruk, İstanbul Levent'te gerçekleştirilen bir etkinlikte; Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuların katılımıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Malmö maçı sonrası bir gün izin yaptıklarını kaydetti.

Sakat oyuncular hakkında bilgilendirme yapan Buruk, antrenmanda futbolcuların durumunu gözlemleyeceklerini ifade etti. Davinson Sanchez’in çekilen MR’ında korkulacak bir durum bulunmadığını belirten Buruk, “Kaç gün içinde dönmesini bilmiyoruz ama korktuğumuz kadar büyük bir şey olmadı. En kısa zamanda takıma döneceğini düşünüyoruz” dedi.

Buruk, Jelert’in de yorgunluk durumu ile ilgili önemli bir sorun olmadığını ve bazı sakat oyuncuların antrenmana çıkabileceğini ifade etti. “Üst üste sakatlıklar zorluklar getiriyor, ancak oynayanların Galatasaray’ın başarısı için ter döktüğünü net bir şekilde görüyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

Kendimizi Dev Aynasında Görmemeliyiz

Yaşanan hakem tartışmalarından uzak durduklarını belirten Okan Buruk, takımın performansı ile gereken yanıtı vereceğini vurguladı. “Başkanımız ve yöneticilerimiz, Galatasaray’ın haklarını savunuyor. Biz her şeyi onlara bıraktık, saha içinde başarıya odaklandık” şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgisiz devam eden ekibinin durumu hakkında bilgi veren Buruk, “Yenilmemek önemli. Ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa'da ilk 8 içindeyiz. Ancak her şey için çok erken. Saha içindeki her maç bizim için bir imtihan” dedi.

Son olarak, “Kritik 2 maçımız var. Lig arasına girmeden bu 2 maçı önemseyip 6 puanla bitirmemiz gerekiyor” diyerek hedeflerini belirtti.

Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, futbolculardan Elias Jelert (sağ 2), Günay Güvenç (sol 3), Kerem Demirbay (sağ 4), Victor Osimhen (sol 2), Kaan Ayhan (solda), Dries Mertens (sağda), Fernando Muslera (sol 4), Lucas Torreira (ortada) ve Ralond Sallai (sağ 3), İstanbul Levent'te gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, futbolculardan Elias Jelert (sağ 2), Günay Güvenç (sol 3), Kerem Demirbay (sağ 4), Victor Osimhen (sol 2), Kaan Ayhan (solda), Dries Mertens (sağda), Fernando Muslera (sol 4), Lucas Torreira (ortada) ve Ralond Sallai (sağ 3), İstanbul Levent'te gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.