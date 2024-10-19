Okan Buruk'un Doğum Günü Kutlaması ve Galatasaray'ın Başarısı

Okan Buruk'un Doğum Günü Kutlaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, doğum günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Onvo Antalyaspor'a karşı elde edilen 3-0'lık galibiyetin, oyuncularının kendisine en özel hediye olduğunu ifade etti.

Maç Öncesi Motivasyon

Buruk, maç öncesinde futbolcularına, bu karşılaşmayı kazanırlarsa kendisi için önemli bir hediye vereceklerini söylediğini belirtti. Maçın ardından yapılan doğum günü sürprizi ile duygusal anlar yaşandı.

Galibiyet ve Rekor

Okan Buruk, “3-0’lık galibiyet, gol yemedik. Takım olarak bir rekor daha kırdık.” diyerek takımının başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Osimhen’in Performansı

Özellikle Victor Osimhen'in attığı gol hakkında konuşan Buruk, “Osimhen muhteşem bir gol attı. Top sektiği anda bunu kaçırmaz dedim. Gerçekten de kaçırmadı.” ifadelerini kullanarak oyuncusunun yeteneğine olan inancını vurguladı.

Teşekkür Mesajı

Buruk, “Taraftarın önüne çıktık ve üçlü çektirdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde bugünü çok mutlu geçirdim.” diyerek, oyuncularının ve taraftarın destekleri için şükranlarını sundu.