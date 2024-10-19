DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.319.659,91 -0,01%

Okan Buruk'un Doğum Günü Kutlaması ve Galatasaray'ın Başarısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, doğum günü hediyesi olarak oyuncularının 3-0'lık galibiyetini kutladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:39
Okan Buruk'un Doğum Günü Kutlaması ve Galatasaray'ın Başarısı

Okan Buruk'un Doğum Günü Kutlaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, doğum günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Onvo Antalyaspor'a karşı elde edilen 3-0'lık galibiyetin, oyuncularının kendisine en özel hediye olduğunu ifade etti.

Maç Öncesi Motivasyon

Buruk, maç öncesinde futbolcularına, bu karşılaşmayı kazanırlarsa kendisi için önemli bir hediye vereceklerini söylediğini belirtti. Maçın ardından yapılan doğum günü sürprizi ile duygusal anlar yaşandı.

Galibiyet ve Rekor

Okan Buruk, “3-0’lık galibiyet, gol yemedik. Takım olarak bir rekor daha kırdık.” diyerek takımının başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Osimhen’in Performansı

Özellikle Victor Osimhen'in attığı gol hakkında konuşan Buruk, “Osimhen muhteşem bir gol attı. Top sektiği anda bunu kaçırmaz dedim. Gerçekten de kaçırmadı.” ifadelerini kullanarak oyuncusunun yeteneğine olan inancını vurguladı.

Teşekkür Mesajı

Buruk, “Taraftarın önüne çıktık ve üçlü çektirdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde bugünü çok mutlu geçirdim.” diyerek, oyuncularının ve taraftarın destekleri için şükranlarını sundu.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor ve Beşiktaş Berabere Kaldı
2
Arnica 10. Frig Ultra Maratonu Afyonkarahisar'da Başladı
3
Sivasspor'da Rey Manaj Gaziantep FK Maçında Kadroya Alındı
4
Gaziantep FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Okan Buruk'un Doğum Günü Kutlaması ve Galatasaray'ın Başarısı
6
Kadın Milli Boks Takımı Avrupa İkincisi Oldu
7
Kocaelispor, Ümraniyespor'u 1-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’