Okan Buruk’un Fenerbahçe ile 10. Derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 10. kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacak.

Galatasaray dönemindeki derbi performansı

2022 yılında Galatasaray’ın başına geçen Buruk, sarı-lacivertlilerle teknik direktör olarak yaptığı 9 derbide, 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Genel kariyerindeki Fenerbahçe karşılaşmaları

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken Fenerbahçe ile toplam 22 kez karşılaştı. Bu maçlarda çalıştırdığı takımlar 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk’un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler

01.12.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDA FENERBAHÇE İLE 9 KEZ KARŞILAŞTI. (ARŞİV)