Okan Buruk’un Fenerbahçe ile 10. Derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 10. kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacak.
Galatasaray dönemindeki derbi performansı
2022 yılında Galatasaray’ın başına geçen Buruk, sarı-lacivertlilerle teknik direktör olarak yaptığı 9 derbide, 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
Genel kariyerindeki Fenerbahçe karşılaşmaları
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken Fenerbahçe ile toplam 22 kez karşılaştı. Bu maçlarda çalıştırdığı takımlar 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
Okan Buruk’un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler
01.12.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Ziraat Türkiye Kupası)
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)
GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDA FENERBAHÇE İLE 9 KEZ KARŞILAŞTI. (ARŞİV)