DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,39 1,09%
ALTIN
4.280,25 1,32%
BITCOIN
4.716.659,28 0,85%

Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Heyecanla Başladı

Samsun'da başlayan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağında 351 sporcu yarışıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 16:58
Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Heyecanla Başladı

Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Heyecanla Başladı

Samsun'da, Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, spor severlerin ilgisiyle başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilmektedir.

Organizasyonda Yoğun Katılım

Bu yılki turnuvada toplamda 351 sporcu mücadele edenler arasında yer alıyor. Katılımcılar arasındaki dağılım ise oldukça dikkat çekici; 168 kadın ve 183 erkek sporcu, kendilerini göstermenin heyecanını yaşıyor.

Final Tarihi

Okçuluk tutkunlarını bir araya getiren organizasyonun, 3 Ağustos tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan bu etkinlik, okçuluk sporu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı. Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada...

Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı. Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada, 168 kadın ve 183 erkek sporcu mücadele ediyor.

Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı. Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada...

Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı. Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada, 168 kadın ve 183 erkek sporcu mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rick Van Drongelen, Samsunspor'un Savunma Başarısını Açıkladı
2
Sivasspor, Göktuğ Bakırbaş'ı Kadrosuna Kattı
3
Hiperaktif Çocuk Tekvandoda Avrupa Şampiyonu Oldu
4
Gençlerbirliği'nden Forvete İki Yeni Transfer
5
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Deplasmanda Karşılaşacak
6
Adanaspor, Andrei Ivan ile Anlaşma Sağladı
7
Barış Alper Yılmaz Skechers Futbol Koleksiyonunu Tanıttı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!