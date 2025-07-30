Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. Ayağı Samsun'da Heyecanla Başladı

Samsun'da, Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı, spor severlerin ilgisiyle başladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilmektedir.

Organizasyonda Yoğun Katılım

Bu yılki turnuvada toplamda 351 sporcu mücadele edenler arasında yer alıyor. Katılımcılar arasındaki dağılım ise oldukça dikkat çekici; 168 kadın ve 183 erkek sporcu, kendilerini göstermenin heyecanını yaşıyor.

Final Tarihi

Okçuluk tutkunlarını bir araya getiren organizasyonun, 3 Ağustos tarihinde sona ermesi planlanıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan bu etkinlik, okçuluk sporu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı. Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada, 168 kadın ve 183 erkek sporcu mücadele ediyor.

Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı. Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada, 168 kadın ve 183 erkek sporcu mücadele ediyor.