Oklahoma City Thunder 13. galibiyetini Warriors karşısında aldı

Oklahoma City Thunder, Chase Center'da Warriors'ı 124-112 mağlup etti

NBA normal sezonunda Oklahoma City Thunder, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'u 124-112 skoruyla mağlup ederek üst üste 13. galibiyetini, toplamda ise 21. zaferini elde etti.

Maçın yıldızı ve takım skorları

Oklahoma City'de Shai Gilgeous Alexander takımını sırtladı ve 38 sayıyla mücadele etti. Jalen Williams 22 sayı, Chet Holmgren ise 21 sayıyla katkı verdi. Golden State cephesinde ise Brandin Podziemski ile Pat Spencer 17şer, Seth Curry 14 ve Draymond Green 13 sayıyla oynadı; Warriors ligde 11. yenilgisini aldı.

Adem Bona ve 76ers galibiyeti

Philadelphia 76ers, evinde Washington Wizards'ı 121-102 yenerek bu sezonki 11. galibiyetini kazandı. Milli oyuncu Adem Bona maçta 4 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla yer aldı. Takımda Tyrese Maxey 35 sayı, Jared McCain ise 14 sayı üretti. Washington ise ligde 17. mağlubiyetine ulaştı; Tristan Vukcevic 16 sayı, Marvin Bagley, Will Riley ve Justin Champagnie 13er sayı kaydetti.

Günün toplu sonuçları

Philadelphia 76ers: 121 - Washington Wizards: 102

Toronto Raptors: 121 - Portland Trail Blazers: 118

Boston Celtics: 123 - New York Knicks: 117

San Antonio Spurs: 126 - Memphis Grizzlies: 119

New Orleans Pelicans: 142 - Minnesota Timberwolves: 149

Golden State Warriors: 112 - Oklahoma City Thunder: 124

