Oklahoma City Thunder, Galibiyet Serisini 12 Maça Çıkardı

Oklahoma City Thunder, Galibiyet Serisini Uzattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Minnesota Timberwolves'u 113-105 mağlup ederek galibiyet serisini 12 maça çıkararak 27. galibiyetini elde etti.

Thunder'ı zafere taşıyan yıldız oyuncu Shai Gilgeous-Alexander, maçta 40 sayı üreterek önemli bir performans sergiledi. Minnesota ekipinde ise Anthony Edwards, 20 sayı ve 7 ribauntla takımına katkı sağladı.

Cleveland Cavaliers'dan 8. Galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 122-110 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Bu galibiyetle toplamda 29. galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'da Jarrett Allen, 27 sayı ve 14 ribauntluk etkileyici performansıyla öne çıkarken, Donovan Mitchell 26, Darius Garland ise 14 sayı ve asistlik katkı ile galibiyette pay sahibi oldu. Lakers'da ise Austin Reaves, 35 sayı, 9 ribaunt ve 10 asist ile mücadele etti ancak bu, yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Celtics Farklı Kazandı

Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Boston Celtics, Toronto Raptors'ı 125-71 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 24. galibiyetini elde etti. Celtics'te Jayson Tatum, 23 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle dikkat çekerken, Jaylen Brown 12 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Payton Pritchard ise 19 sayı, 4 asist ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Günün Diğer Sonuçları

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks: 112-120

Boston Celtics - Toronto Raptors: 125-71

San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers: 122-86

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves: 113-105

Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers: 110-122

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies: 112-117