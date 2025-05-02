Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası Sinop'ta Tamamlandı

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası, büyük bir coşkuyla sona erdi. Gazi Çelebi Spor Salonu'nda 4 gün süren etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 35 ilden 426 öğrenci, 92'si kadın olmak üzere, spor yeteneklerini sergiledi.

Müsabakalarda Dereceye Giren Sporcular Ödüllendirildi

Şampiyonaya katılan sporcular, zorlu mücadelenin ardından dereceye girmeyi başardılar. Müsabakaların ardından, kazanan bireylere ödülleri takdim edildi. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, organizasyona katılımın oldukça yüksek olduğunu ve sporcuların başarılı performanslarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Genç Sporculara Teşekkür Mesajı

Kalyon, şampiyona sonunda yaptığı açıklamada şu sözleri aktardı: "Öncelikle bu heyecanlı, zorlu ve emek dolu sürecin sonunda tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sizlerin göstermiş olduğu azim ve disiplin, sadece bu yarışmanın değil, hayat boyu başarıya giden yolun da temelini atmaktadır. Halter gibi zorlu ve kuvvet gerektiren bir branşta elde edilen başarılar, yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda psikolojik ve zihinsel dayanıklılık gerektirir. Burada kazanan sporcularımız, yalnızca birer şampiyon değil, aynı zamanda gelecekte ülkemizin gururu olacak sporcularımızdır. Bu kapsamda düzenlenen organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.