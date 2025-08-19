DOLAR
Olimpik Marsilya, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine aldı

Olimpik Marsilya, disiplinsiz davranışlar gerekçesiyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine koyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:09
Olimpik Marsilya, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine aldı

Olimpik Marsilya, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine aldı

Kulüp disiplinsiz davranış gerekçesiyle kararını duyurdu

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, disiplinsiz davranışlar nedeniyle Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'u transfer listesine koyduğunu açıkladı.

"Bu karar, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kabul edilemez davranışlar sergilenmesi nedeniyle, teknik kadro ile mutabık kalınarak ve kulübün disiplin kurallarına uygun olarak alındı. Karar, pazartesi günü kulüp tarafından iki oyuncuya iletildi."

Basına yansıyan haberlere göre, ligin ilk haftasında 10 kişi kalan Rennes'e deplasmanda 1-0 yenilen Marsilya'da, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe soyunma odasında fiziksel olarak kavga etti.

