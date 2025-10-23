Ömer Saner Tokyo 2025'te İkinci Olimpiyat Şampiyonluğunu Hedefliyor

MİNE YILDIRIM - İşitme engelli milli güreşçi Ömer Saner, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki sporcu, bebekken geçirdiği rahatsızlık sonucu sol kulağında yüzde 90, sağ kulağında yüzde 60 işitme kaybı yaşadı.

Kariyer ve başarılar

Çocuk yaşta ağabeyinin teşvikiyle güreşe başlayan Saner, azmi sayesinde 23 yıllık kariyerinde önemli başarılara imza attı. 2021'de İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonu oldu, 2022'de Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın kazandı ve 2023'te Kırgızistan'da düzenlenen 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyaya ulaştı.

Hazırlık ve hedefler

Saner, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu ve Akyazı Belediyesi güreş antrenörü olarak 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek oyunlarda 3 yıl önceki başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Hazırlıklarını Adapazarı'daki Lütfü Yaman Spor Salonu'nda yoğun tempoda sürdürüyor ve antrenmanlara 6 aydır devam ediyor.

Saner, hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Son 1 ay kaldı, kasımda Tokyo'ya gideceğiz. Çok çalıştık, inandık. Hem kendi adıma hem ülkemiz adına birinci olup gelmeyi hedefliyorum. Heyecan verici. İlk olimpiyat şampiyonluğumuzda biraz heyecan olmuştu ama şimdi alıştık, rahatız. Çalıştık, Allah nasip ederse de iyi süreç geçireceğiz. Madalyamızı alıp geleceğiz inşallah."

Antrenör değerlendirmesi

Antrenör Enes Kesler ise haftada 5-6 gün çift antrenman yaptıklarını, 6 milli takım kampı geçirdiklerini ve son bir kampın kaldığını belirtti. Kesler, "Şampiyonluğa alıştık yine oraya gidip şampiyon olup geleceğiz. Yıllar geçtikçe üstüne koyan ve çalışkan sporcu. Ben sporcumdan eminim. Zaten şampiyonluk havasına girdik. Oraya gidecek ve gerekeni yapacak. Bayrağımızı göndere çektirecek, İstiklal Marşı'mızı Japonya'da okutacağına inanıyorum ve ona güveniyorum. Gerçekten çok çalıştı. Sakatlığımız da yok, her şey yolunda." diye konuştu.

