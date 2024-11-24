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On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

On Hotels Alanya Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:23
On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Voleybolda Büyüleyici Bir Maç: On Hotels Alanya Belediyespor, Bursa'yı Geride Bıraktı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında, On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, gösterdiği başarılı performansla taraftarlarını coştururken, rakibini setlerde domine etti. Bu galibiyet, Alanya Belediyespor'un ligdeki konumunu güçlendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde On Hotels Alanya Belediyespor ile Bursa...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde On Hotels Alanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Abreu (8), Alanya Belediyespor oyuncusu Gökhan Gökgz (8) ve Emin Gök (12) ile mücadele etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde On Hotels Alanya Belediyespor ile Bursa...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde On Hotels Alanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Abreu (8), Alanya Belediyespor oyuncusu Gökhan Gökgz (8) ve Emin Gök (12) ile mücadele etti.

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