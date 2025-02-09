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Onvo Antalyaspor ve RAMS Başakşehir Berabere Kaldı: 0-0

Trendyol Süper Lig'deki Onvo Antalyaspor ve RAMS Başakşehir maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 21:41
Onvo Antalyaspor ve RAMS Başakşehir Berabere Kaldı: 0-0

Trendyol Süper Lig'de 0-0 Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Onvo Antalyaspor ve RAMS Başakşehir maçı, golsüz berabere sona erdi. İki takım da karşılaşmadan puan alarak ayrılmayı başardı.

Maçın Önemli Anları

Maçın ilk önemli pozisyonu 46. dakikada yaşandı. Van de Streek'in sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Samudio, sert bir vuruş gerçekleştirdi ama top kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada, Kaluzinski'nin sol kanattan ortasına Bahadır Öztürk kafa ile vurdu, ancak top kale direğinin yanından auta gitti.

71. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte topla buluşan Keny, topu kafayla kale önüne indirdi. Piatek'in kafa vuruşu ise direğin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Deniz Türüç, plase bir vuruş yaptı fakat top kalenin yanından auta gitti.

Sonuç olarak, karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı. Her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile RAMS Başakşehir takımları Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile RAMS Başakşehir takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Sam Larsson (10) rakibi Miguel Crespo(sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile RAMS Başakşehir takımları Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile RAMS Başakşehir takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Sam Larsson (10) rakibi Miguel Crespo(sağda) ile mücadele etti.

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