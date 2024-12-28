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Onvo Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 Yendi

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 mağlup ederek sezonun 3. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 20:23
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Bir Maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede konuk ekip, 85-82'lik skorla galip gelerek sezonun 3. galibiyetini elde etti.

Maçın İlk Yarı Özeti

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde, boyalı alanı etkili bir şekilde kullanan Onvo Büyükçekmece, birinci periyodu 26-18 önde kapattı. İkinci çeyrek, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Hızlı hücumlarda etkili olan konuk ekip, 13. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 22-36. Darüşşafaka Lassa, farkı kapatmaya çalışsa da, Onvo Büyükçekmece, soyunma odasına 44-38 üstün girdi.

İkinci Yarıda Dönüşüm

İkinci yarıya Moore ve Brajkovic'in sayılarıyla giren Darüşşafaka, 22. dakikanın başında Ege Demir'in pota altından attığı basketle farkı 44-44'te eşitledi. Bu çeyrekte, oyun üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi takım, 29. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 56-50. Darüşşafaka, Onvo Büyükçekmece'nin boş atışlarından isabet bulamamasıyla birlikte final periyoduna 58-56 önde girdi.

Çekişmeli Son Çeyrek

Son çeyrek, heyecan dolu anlara sahne oldu. Onvo Büyükçekmece, 39. dakikada farkı 5 sayıya çıkararak durumu 74-79 yaptı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan konuk ekip, mücadeleyi 85-82 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Darüşşafaka Lassa, sezon boyunca 10. kez yenilgiyle tanışmış oldu. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise zorlu bir mücadele sonunda önemli bir galibiyet elde etti.

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