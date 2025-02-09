Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı Zor Geçti: 88-83

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 88-83 yendi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:49
Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı Zor Geçti: 88-83

Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı Zor Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, ev sahibi avantajını kullanarak TOFAŞ88-83’lük skorla mağlup etti.

Karşılaşma, Büyükçekmece'de büyük bir heyecanla geçti. İki ekip de sahada çekişmeli anlar yaşarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol kritik anlarda daha etkili bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece, ligdeki pozisyonunu güçlendirdi ve taraftarlarına bir zafer daha armağan etti.

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Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı Zor Geçti: 88-83
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