Oral-B Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası İstanbul'da

Oral-B'nin ana sponsorluğunda Beykoz'da düzenlenen şampiyona, aynı organizasyonda iki farklı kıta şampiyonasının bir arada yapılmasıyla dünya spor tarihinde bir ilke imza attı.

Organizasyon ve tarihi bir ilk

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği ve Asya Triatlon Birliği iş birliğiyle gerçekleştirildi. 52 ülkeden bin 400'ün üzerinde triatlet, Boğaziçi'nin eşsiz manzarası eşliğinde mücadele etti. Organizasyon, ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleşti.

İki kıta arasında kıyasıya mücadele

Sporcular, Kanlıca ile Küçüksu arasında uzanan 1.500 metrelik yüzme etabını tamamladıktan sonra Küçüksu'dan başlayarak bisikletleriyle Asya'dan Avrupa'ya geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılırken, yarışmacılar için 40 kilometrelik bisiklet etabı tarihi bir rota sundu. Son etapta Küçüksu ile Çubuklu arasında koşulan 10 kilometrelik parkur, sporcuların dayanıklılığını sınadı. Organizasyona yaklaşık 5 bin triatlon tutkunu izleyici katıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Yalçınkaya organizasyondan memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Tarihte ilk kez Asya ve Avrupa Şampiyonası bir arada yapıldı. Herhangi bir branşta daha önce yapılmamış. Organizasyonda 52 ülkeden yaklaşık bin 400'ün üstünde sporcu var. Çok ciddi bir uluslararası katılım var. Bu tarz organizasyonlar ülkemizin tanıtımı anlamında çok ciddi bir prestij ve değer kazandırıyor. Organizasyona katılan herkes hayran kalıyor. Katılımcılar 'Bu tarihi organizasyonda bulunduğumuz için kendimizi çok şanslı sayıyoruz.' diyorlar. Asya Federasyonu yönetim kurulları, Avrupa Federasyonu yönetim kurulları, Dünya Federasyonu başkanı ve tüm federasyonların yetkilileri burada bulunuyor. Ben bir marka değeri oluşturduğumuza inanıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesiyle ilgili de biliyorsunuz her yerde Türk bayrağı var. Uluslararası anlamda bizim için de çok önemli olan bir güne denk gelmesini çok istedik."

Yalçınkaya, Avrupa Oyunları'nın 2027 yılında Türkiye'de düzenlenme ihtimaline ve organizasyonun olimpiyatlara örnek teşkil edebileceğine de değinerek şunları ekledi: "Olimpik komiteden de yetkililer vardı. 'Paris'ten daha iyiydi gibi.' dediler. Ben de 'Kıyaslanamaz Paris'ten çok daha iyiydik.' dedim. Yani burası aslında olimpiyatlarda uygulanabilecek bir prova. İstanbul'da biliyorsunuz olimpiyat vizyonu var. Ben bu prestiji en üst seviyede yaşattığımıza inanıyorum. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Sağlık ve Performans Dairesi Başkanıyım. Bakanlığımızın bir vizyonu var. Turizm Bakanlığıyla uluslararası organizasyonlar ve spor turizmiyle ilgili özel çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu çalışmaların içerisindeyiz. Ulaştırma Bakanlığımızın, Sayın Valimiz Gül'ün çok ciddi bir desteği var. Herkesin çok ciddi destekleri var. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak başta olmak üzere tüm bakanlarımıza, valimize çok teşekkür ediyorum."

Oral-B ile triatlonun buluşması

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Pazarlama Başkanı Özge Erdem organizasyonun 30 Ağustos'a denk gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi: "Bu sene bir ilki gerçekleştirerek Avrupa ve Asya Triatlon Şampiyonaları aynı gün İstanbul'da oluyor. Bunun 30 Ağustos'a denk gelmiş olması da çok güzel. Gerçekten azmin, hedefin önünde hiçbir şeyin durmadığının çok güzel bir kanıtı. Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde gece gündüz çalışan federasyon başkanımız Bayram Yalçınkaya'ya da ben çok teşekkür etmek istiyorum."

Erdem, sponsorluk ve Oral-B ürünleri hakkında şunları söyledi: "Biz aslında 'Oral-B ile triatlonun gücüne güç kattık.' diyoruz bu sponsorlukla. Triatlon ciddi güç isteyen, bisiklet, yüzme ve koşu branşlarının dahil olduğu bir branş. Bunun için de sağlıklı bir vücut çok önemli. Sağlıklı bir vücut için de sağlıklı bir ağız aslında ilk adım. Oral-B olarak dünyada diş hekimlerinin tavsiye ettiği bir numaralı marka olarak aslında tüketicilerimizin ağız sağlığı için önemli ürünler geliştiriyoruz. Triatlon ve Oral-B güzel bir şekilde bir araya geliyor ve birbirlerinin gücüne güç katıyorlar."

Özge Erdem son olarak ürün lansmanına ilişkin şunları aktardı: "En son inovasyonlarımızdan biri olan Oral-B iO şarjlı diş fırçalarından bahsetmek istiyorum. Bu yaklaşık 6 yıllık bir Ar-ge sürecinin sonunda ortaya çıkan ve 6 bin tüketiciyle beraber tasarlanan, tüketicilerin manuel fırçadan şarjlı fırçaya geçmesi için kolay bir kullanım sağlayan en son iO 2 ürünümüzün lansmanını yaptık. Bu şarjlı diş fırçaları, yapay zeka teknolojisiyle ağızda ulaşılması zor olan noktalara ulaşarak daha önce hiç fırçalamamışım diyeceğiniz kadar etkin ve iyi bir ağız sağlığı sağlıyor."

Sporculardan izlenimler

Etkinliğe katılan sporculardan bazıları şunları söyledi:

Murat Kırdı (56): "Triatlona gönül veren master sporcusuyum. Yaklaşık 13 yıldır triatlon ile ilgileniyorum. Boğazda yüzdük, köprüyü bisikletle geçtik ve köprünün altından da koşarak bugünü tamamladık. İstanbul'u böyle yaşamak güzel. Harika bir şehir."

Gülçin Yaman Yıldırım: "Çok güzel bir organizasyon. Federasyon başkanımıza teşekkür ederiz. Keyifle yarıştık. Zor bir denizde yüzmek durumunda kaldık. Türkiye'de bu spora yönelim artıyor. Daha bilinir hale gelmesi gerekiyor."

Esra Yıldırım Nesil: "Her sene yarışmaya katılmaya çalışıyorum. Organizasyon çok güzel. Yarışta biraz zorlandık. Bu sene kadın sporcu sayısı fazlaydı. Yarışımız çok güzel geçti."

Hasan Kaşıkçı: "4. kez burada yarıştım. Federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul böyle bir organizasyona artık yavaş yavaş hazır hale geliyor. Çok mutluyuz. Akıntı olmadığı için biraz şikayetçi olduğumuz konu yüzme oldu. Bisiklette parkur biraz değişmişti. Koşu her zaman sevdiğimiz bir bölüm. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İstanbul'un spor mirasına yeni bir halka

İstanbul, beş yıl boyunca dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon yarışmasına ev sahipliği yaptıktan sonra, bu sene de Asya ve Avrupa Şampiyonalarını bir araya getirerek küresel spor takvimine damga vurdu. Katılımcılar Boğaziçi'nin eşsiz atmosferinde yüzerken, kıtalararasında bisiklete bindi ve tarihin kalbinde koşarak bitişe ulaştı.