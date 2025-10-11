Ordu'da 1 Kilometrelik Çocuk Maratonu: 170 Madalya

Ordu'da düzenlenen 1 kilometrelik çocuk maratonunda 170 çocuk madalya aldı; etkinlik Türkiye Atletizm Federasyonu Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu kapsamında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:11
Ordu'da 1 Kilometrelik Çocuk Maratonu: 170 Madalya

Ordu'da 1 Kilometrelik Çocuk Maratonu: 170 Madalya

Etkinlik ve katılımcılar

Ordu'da, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik bir organizasyon yapıldı. Organizasyon çerçevesinde çocuklar için çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi önündeki organizasyonda badminton, bilek güreşi ve dart gibi faaliyetlere katıldı.

Etkinliğin bir diğer ayağında, Altınordu sahilinde düzenlenen 1 kilometrelik çocuk maratonu koşuldu. Koşuyu tamamlayan 170 çocuk madalya ile ödüllendirildi.

Açıklamalar ve gelecek planı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın ilk kez Ordu Yarı Maratonu'nun koşulacağını bildirdi.

Yüksel, etkinliği Ordu'ya değer katmak amacıyla önümüzdeki yıl uluslararası boyuta taşımayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, organizasyona ilişkin katılım sayılarına değinerek, Halk Koşusuna yaklaşık 600, Ordu Yarı Maratonuna ise 200 kişinin katılacağını kaydetti.

Ordu'da, 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşuldu. Altınordu sahilinde 1 kilometrelik çocuk...

Ordu'da, 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşuldu. Altınordu sahilinde 1 kilometrelik çocuk maratonu düzenlendi. Koşuyu tamamlayan 170 çocuğa madalya verildi.

Ordu'da, 1 kilometrelik "çocuk maratonu" koşuldu. Altınordu sahilinde 1 kilometrelik çocuk...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yarışları Marmaris'te Gerçekleşti
2
Furkan Korkmaz AS Monaco'ya Transfer Oldu
3
Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te Yarı Finale Yükseldi
4
Antalyaspor'dan Paraguaylı Forvet Samudio Transferi
5
İlk 11’de çıktığı maçta kazandıran gölü atan Arda Güler için Ancelotti konuştu: “Gelecek sezonda bizimle”
6
BOTAŞ 85-76: Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Yendi

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?