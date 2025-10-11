Ordu'da 1 Kilometrelik Çocuk Maratonu: 170 Madalya

Etkinlik ve katılımcılar

Ordu'da, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik bir organizasyon yapıldı. Organizasyon çerçevesinde çocuklar için çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi önündeki organizasyonda badminton, bilek güreşi ve dart gibi faaliyetlere katıldı.

Etkinliğin bir diğer ayağında, Altınordu sahilinde düzenlenen 1 kilometrelik çocuk maratonu koşuldu. Koşuyu tamamlayan 170 çocuk madalya ile ödüllendirildi.

Açıklamalar ve gelecek planı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın ilk kez Ordu Yarı Maratonu'nun koşulacağını bildirdi.

Yüksel, etkinliği Ordu'ya değer katmak amacıyla önümüzdeki yıl uluslararası boyuta taşımayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, organizasyona ilişkin katılım sayılarına değinerek, Halk Koşusuna yaklaşık 600, Ordu Yarı Maratonuna ise 200 kişinin katılacağını kaydetti.

