Ordu'da Kürek Sörfü (SUP) Karadeniz'de Yayılıyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da, su sporlarını sevenler, Karadeniz'in mavi sularında kürek sörfüyle (SUP) tanışıyor. Uçsuz bucaksız ormanları, yaylaları, kanyonları ve şelaleleriyle bilinen Ordu, son yıllarda sörf, kano, rafting gibi su sporlarıyla da öne çıkıyor; şimdi de kıyı ilçelerinde kürek sörfü ilgi görüyor.

Eğitimler Fatsa Sahilinde Veriliyor

Ordu Stand Up Paddle Board (SUP) Spor Kulübünce Fatsa ilçesindeki sahilde hem teorik hem de pratik eğitimler düzenleniyor. Ordu'nun yanı sıra farklı illerden gelen katılımcılar, Karadeniz'in kıyılarında kürek sörfü yapmanın keyfini yaşıyor.

Kulüp Başkanı Ayfer Yarış'ın Değerlendirmesi

Ordu SUP Spor Kulübü Başkanı Ayfer Yarış, AA muhabirine Karadeniz'in kürek sörfü için çok uygun olduğunu söyledi. Yaklaşık 4 senedir bireysel olarak kürek sörfü yaptığını belirten Yarış, arkadaşlarının da gördükçe heveslendiğini anlattı.

Yarış, antrenmanları izleyenlerin daha sonra talepte bulunduğunu ifade ederek, "Herkes merak etti, 'Biz de bu sporu yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz?' diye sordular. Biz de bu sporu yaygınlaştırmak istediğimiz için geçen seneden beri etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz." dedi.

Hava ve deniz koşullarının uygun olduğu günlerde etkinlik düzenlediklerini söyleyen Yarış, önce teorik sonra pratik eğitim yapıldığını ve denize açıldıklarını belirtti. Yarış, Karadeniz'de su sporlarına karşı bir ön yargı olduğunu, bu sporu yaygınlaştırarak bunun kırılmasını hedeflediklerini vurguladı:

"Bize Giresun, Trabzon, Sivas, Gümüşhane, Artvin'den bile çok talep oluyor. İnsanlar sırf bu sporu yapabilmek için il dışından geliyorlar. Herkes de çok memnun ve mutlu bir şekilde ayrılıyor. Gerekli güvenlik önlemleri alındığı ve uygun hava koşullarında yapıldığında hiçbir riski olmayan bir spor. Ordu'da da bence bu branşı yaygınlaştırarak su sporlarına soluk getirdiğimizi düşünüyorum."

Katılımcı Deneyimleri

Etkinliğe arkadaşıyla katılan Ebru Şavur, kürek sörfü yapmak için Edirne'den Ordu'ya geldiğini söyledi. Şavur, ilk kez deneyimleyeceğini belirterek, "Deniz de güzel görünüyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hiç yapmadığım bir şey ama bugün deneyimleyeceğiz. Belki bundan sonra devam edebiliriz. Zaten Karadeniz'in kıyıları yeşilliğiyle de buna çok müsait. Her şey çok da güzel görünüyor." dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Durmuş Şahin ise sosyal medyada gördüğü etkinliğe ikinci defa geldiğini, ekibin ilgisi nedeniyle tekrar katıldığını aktardı. Şahin, "İlk geldiğimde çok ilgili arkadaşlarla karşılaştım. Etkinlikte hem sosyalleşiyoruz hem çevre ediniyoruz. Şu an ikinci etkinliğime geliyorum. Bu kulüple de Ordu'da daha güzel şeyler yapılacağına inanıyorum. Daha çok yayılması için uğraşıyorlar. Bu işin Ordu'da yayılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.