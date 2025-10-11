Ordu'nun 'Yaşayan Stadı' Günlük 2 Bin Sporsever Ağırlıyor

HAYATİ AKÇAY - Yeni Ordu Stadı'nda 2 bin sporsever, her gün 19 branşta ücretsiz antrenman yapma imkanından faydalanıyor.

Modern tesis, geniş spor alanları

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ordu'nun Altınordu İlçesi Durugöl Mahallesi'nde, 90 dönüm alana ve denize 100 metre mesafede inşa edilen, 17 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı, Ekim 2021'de hizmete açıldı.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden 52 Orduspor ile Orduspor 1967 futbol takımlarına ev sahipliği yapan statta, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "Yaşayan Stat Projesi" kapsamında sporseverlere farklı branşlarda hizmet vermesi amacıyla 17 antrenman salonu oluşturuldu.

Çeşitli branşlarda ücretsiz imkân

Maraton ve kale arkası tribünlerin üst kısmındaki salonlarda halterden bilardoya, tekvandodan boksa, masa tenisinden judoya kadar spor imkânı sunularak her gün 2 bin sporsevere ücretsiz antrenman yapma olanağı sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Yeni Ordu Stadı'nın futbolun yanı sıra antrenman salonları, çalışma ve etkinlik alanlarıyla "yaşayan stat" olduğunu belirtti. Yüksel, stattaki 17 antrenman salonunda güreş, boks, judo, atıcılık, masa tenisi gibi çeşitli branşlarda 20'den fazla antrenörle vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktardı.

Yüksel, "Tüm yaş grubundan vatandaşımız devletin bu imkânlarından ücretsiz şekilde faydalanıyor. Ayrıca devletimizin sıcak yüzünü vatandaşlarımızla buluşturmuş oluyoruz." dedi. Her yaş grubundan yaklaşık 2 bin kişinin stattaki hizmetlerden faydalandığına dikkat çeken Yüksel, "Bu sayıları daha yukarılara çıkarmak amacıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Gençlik merkezi ve yeni projeler

Yüksel, stat bünyesine gençlik merkezi kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Gençlik merkezinde seramik ve ahşapla ilgili çalışmalar yapılarak eserlerin sergileneceğini, "Oluşturacağımız atölyelerde gençlerimiz hem el becerilerini geliştirecek hem de hayal dünyalarındakileri gerçeğe yansıtacak." dedi.

Yüksel, "Statta kitap kafe oluşturma çalışmamız da var. Ayrıca bowling salonu yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede bunlarını da tamamlayarak burayı gerçek anlamda yaşayan stat havasına büründüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Stadın "yeni tip" olduğunu kaydeden Yüksel, "Önceden statlar futbol maçının olmadığı günler kapalı kalırdı. Yeni tip statlar öyle değil. Buralar ailelerin çocuklarıyla kullandığı yaşam alanına dönüştürüldü." diyerek sözlerini tamamladı.

Sporculardan memnuniyet

Statta atıcılık antrenmanı yapan Berraksu İşçimen, "Bu imkanlar benim gibi öğrenciler için çok faydalı oluyor. Çok kullanışlı, istediğiniz her spor branşını yapabilirsiniz." diye konuştu.

Cemil Alptuğ Bastırmacı ise, "Stadı, sadece futbol oynanıyor diye biliyordum. Buraya gelince farklı spor branşlarının yapıldığını gördüm. Ben de atıcılık alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

