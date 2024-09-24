Orkun ve Kerem Benfica'yı Zaferle Taşıdı

Benfica, Boavista Karşısında Fırtına Gibi Esti

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında, milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun takımı Benfica, deplasmanda Boavista ile karşı karşıya geldi. Maç, Bessa Stadı'nda oynandı ve Benfica sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Orkun ve Kerem’in Etkili Performansı

Bu zorlu mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte, Benfica'nın atakları art arda geldi. İlk gol, 11. dakikada Pavlidis tarafından kaydedildi. 31. dakikada ise Orkun Kökçü, takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0 yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise bu iki golün asistini yaparak takımının zaferinde önemli rol oynadı. Maçın son golü ise 90. dakikada Arthur'dan geldi.

Takımın Performansı ve Lig Durumu

Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu ise 71. dakikada Zeki Amdouni’ye yerini bıraktı. Bu galibiyetle birlikte Benfica, son iki maçını kazanarak puanını 13'e çıkardı ve ligde 3. sıraya yükseldi. Ligde liderlik koltuğunda ise 6'da 6 yapan Sporting bulunuyor. İkinci sırada ise 15 puan toplayan Porto yer alıyor.