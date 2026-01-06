Turkcell Süper Kupa: Fenerbahçe 1-0 Samsunspor (İlk Yarı)

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda ilk yarıyı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:54
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinin ilk yarısı Fenerbahçe 1-0 Samsunspor üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin erken dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu takımını öne geçirirken, her iki ekip de gol arayışlarını sürdürdü.

İlk Yarıdan Dakikalar

4. dakika: Ceza sahası sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Musaba, topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdı. 1-0

10. dakika: Levent Mercan sol ayağıyla yerden ortaladı. Ceza sahası sol çaprazda sol ayağıyla gelişine vuran Duranın şutu farklı şekilde dışarı gitti.

11. dakika: Keremin pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Duranın sert şutu uzak köşeden auta çıktı.

24. dakika: Sağ taraftan Zeki Yavrunun kullandığı kornerde ceza sahası dışı sol çaprazda bulunan Tomasson gelişine çok sert vurdu; Ederson topu kornere çeldi.

25. dakika: Sağ kanattan içe sokulan Musaba, uzak mesafeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

26. dakika: Sol taraftan Keremin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen İsmail Yüksekin kafa vuruşu yandan auta gitti.

35. dakika: Musabanın pasında ceza yayı önünde topla buluşan John Duran sol ayağıyla sert vurdu; Okan Kocukun dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakika: Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio, sol ayağıyla sol köşeye şutunu çekti. Direkten dönen topu tamamlamak isteyen Keremin gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Stat, Hakemler ve Kadrolar

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Anthony Musaba, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söğüncü, Yiğit Efe Demir, Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Toni Borevkovic, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Ebrima Ceesay, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Joe Mendes, Ali Badra Diabate, Soner Gönül, Eyüp Aydın, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır, Saikuba Jarju

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller ve Kartlar

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 4) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Toni Borevkovic (Samsunspor)

