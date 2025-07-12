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Osman Zeki Korkmaz: 'Sivasspor'u Süper Lig'e Döndüreceğiz!'

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un yeni sezon hedeflerini ve hazırlık süreçlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 22:58
Osman Zeki Korkmaz: 'Sivasspor'u Süper Lig'e Döndüreceğiz!'

Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un Hedeflerini Belirtti

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, kulübü tekrar doğru bir raya oturtup, Süper Lig'e döndürme hedefinde kararlılık gösterdi. Korkmaz, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, 'Sahada izlediğimizde bize gurur veren, umut veren bir takım oluşturmamız lazım.' dedi.

Hazırlıklar Başladı

Korkmaz, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da tesislerinde başladıklarını belirtti. Önümüzdeki hafta Bolu'da 10 günlük bir kamp gerçekleştireceklerini ve bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi. Korkmaz, kadrodaki oyuncularla verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurguladı.

Zor Bir Sezon Bekliyor

Ligden düşmenin getirdiği psikolojik ve ekonomik etkilere dikkat çeken Korkmaz, 'Zorlu bir sezon geçireceğiz. Kulübü tekrar doğru bir raya oturtup, doğru zamanda Sivasspor'u Süper Lig'e döndüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yerli Oyuncu Havuzunu Genişletmek Gerekiyor

Korkmaz, yerli oyuncu havuzunun genişletilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Doğru zamanda Süper Lig'e döneceğimize inanıyorum. Umarım bu sene olur.' şeklinde konuştu. Altyapıdan gelen genç oyunculara dikkat çeken Korkmaz, 'Onları olgunlaştırırken sabırlı olmalıyız.' dedi.

Fikstür ve Beklentiler

Korkmaz, fikstür konusunda fazla takılmadığını belirterek, 'İlk dört haftanın üçü deplasman. Bu konulara takılmam.'

'Bu benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı.' diyerek, destek bulmanın önemine vurgu yaptı. Korkmaz, hayallerindeki coşkulu takım için hedefle ilerlemeye devam edeceklerini açıkladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya...

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Korkmaz, burada açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya...

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Korkmaz, burada açıklamalarda bulundu.

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