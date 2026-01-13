Osmaneli Gençlerbirliği Spor, Bilecik 1. Amatör Lig'de Fırtına Gibi

Bilecik 1. Amatör Lig'de Osmaneli Gençlerbirliği 6'da 6 yaparak liderliğini korudu; B Grubu'nda Osmanelispor da zirveyi sürdürüyor. Haftada 7 maçta 28 gol kaydedildi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B Gruplarında Çekişme Sürüyor

Bilecik 1 Amatör Lig’de A ve B gruplarında oynanan 7 müsabakada çekişmeli maçlara sahne olurken, filelere 28 kez havalandı. A Grubu’nda 6ncı hafta, B Grubu’nda ise 5inci hafta geride kaldı.

A Grubu

Grup lideri Osmaneli Gençlerbirliği Spor, kendi evinde Gülümbesporu 3-1 mağlup etti. Kınıkspor kendi evinde Akpınarspora 2-1 yenilirken, Vitraspor da kendi sahasında Gölpazarı Belediyesporu 2-0 geçti. Haftanın son maçında 1969 Bilecikspor deplasmanda Cihangazisporu 3-1 skorla mağlup etti.

Bu sonuçlarla Osmaneli Gençlerbirliği Spor 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğini sürdürdü. 1963 Bilecik Spor Kulübü ve Cihangazispor ise 12'şer puanla lideri takip ediyor.

Ligin 7'nci haftası, pazar günü İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak olan 1963 Bilecikspor Kulübü - Vitraspor maçıyla başlayacak; devamında Gülümbespor - Kınıkspor, Gölpazarı Belediyespor - Osmaneli Gençlerbirliği Spor ve Akpınarspor - Cihangazispor karşılaşmaları yer alacak.

B Grubu

B Grubu'nda 5inci hafta geride kalırken, Osmanelispor Bozüyükspor deplasmanından 5-3 galibiyetle döndü. Ertuğrulspor, kendi evinde Kürespor'a 6-0 yenilirken, Karaköyspor kendi sahasında Pazaryerispor'u 1-0 mağlup etti. Edebalispor bu haftayı BAY geçti.

Bu sonuçların ardından Osmanelispor 13 puanla liderliğini sürdürürken, Karaköyspor 12, Pazaryerispor ise 9 puanla takip ediyor.

Ligin 6'ncı haftası Cumartesi günü Edebalispor - Karaköyspor, Osmanelispor - Ertuğrulspor ve Pazaryerispor - Bozüyükspor maçlarıyla devam edecek. Bu haftayı da Kürespor BAY geçecek.

