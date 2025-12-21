Osmaniye Uluslararası Yarı Maratonu'nu Alkanoğlu ve Çeto Kazandı

Yarışın Genel Görünümü

Osmaniye'de düzenlenen Uluslararası Yarı Maratonu, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Osmaniye Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik yarış ve halk koşusu yapıldı.

Etkinlik için belediye binası önünde düzenlenen törende startı Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet verdi; yarış yine belediye binası önünde sona erdi. Organizasyona, 11'i yabancı olmak üzere toplam 635 sporcu katıldı.

Dereceler ve Öne Çıkan Sonuçlar

Erkekler klasmanında Ahmet Alkanoğlu, 1 saat 3 dakika 37 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İkinci sırayı Kenyalı sporcu Hillary Kipchumba (1:03:55), üçüncülüğü ise Ersin Tekal (1:05:38) elde etti.

Kadınlar klasmanında ise Nursena Çeto, 1 saat 16 dakika 25 saniye ile birinciliğe uzandı. Sümeyye Erol 1:17:51 ile ikinci, Berfin Kaya ise 1:19:41 ile üçüncü oldu.

10 kilometrelik yarışta erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda ise Ruken Tek birinci olarak yarışı tamamladı.

Halk Koşusu ve Ödül Töreni

Halk koşusunda şehir protokolü ve vatandaşlar birlikte koşarak etkinliğe renk kattı; katılımcıların neşeli halleri dikkat çekti. Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve para ödülleri takdim edildi.

Organizasyon, sporcular ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü ve kentte sporun coşkusunu yaşattı.

