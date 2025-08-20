DOLAR
Otizm Kategorisinde Tarihi İlk: Türkiye'nin Milli Yüzücüleri Bangkok'ta

Özel Sporcular Otizm ve Mental Yüzme Takımı, Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası için Bangkok'a gitti; otizm kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:13
Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalya hedefi

Türkiye Özel Sporcular Otizm ve Mental Yüzme Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, otizm ve mental grup yüzme milli takımı sporcuları, başkent Bangkok'ta gerçekleştirilecek Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Sakarya'da Yüzme Teknik Kurul Başkanı Muhsine Dalgıç, antrenörler Çetin Koçak, Eda Özlem Avan Açar, Fadil Sarıdayı, Tuğçe Kaplan Deniz, Ufuk Yoldaş ve Mustafa Şahin yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı sporcular, şampiyona için Tayland'a hareket etti.

Milli sporcular: Bilge Kağan Yılgın, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin, Korcan Bulut Özdemir, Mert Aslan, Seçil Açıkgöz, Ulaş Yılmazoğlu, Zeynep Duru Çiftçi, Ali Şiroğlu.

Özel sporcuların bu şampiyonada ilk kez Otizm kategorisi'nde mücadele edeceklerinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Otizmli özel sporcularımızın ilk kez dünya şampiyonasında kendi kategorilerinde yarışacak olması bizler için gurur verici bir gelişmedir. Onların azmi, çalışmaları ve inançları bizlere umut veriyor. Tarihte bir ilki başarmak için yola çıkan milli sporcularımızın Bangkok'ta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, teknik heyetimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum."

