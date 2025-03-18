Otobüs Şoförü Kaleci Samet Han, Eşiyle Akademi Kurdu

Samet Han, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şoförü ve kaleci akademisi sahibi. Genç kaleci adayları yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:28
Otobüs Şoförü Kaleci Samet Han, Eşiyle Akademi Kurdu

Otobüs Şoförü Kaleci Samet Han, Eşiyle Akademi Kurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark AŞ şoförü Samet Han, eşi Hediye Nur Han ile birlikte kurduğu kaleci akademisiyle genç kaleci adaylarına eğitim veriyor. Kocaelispor geçmişine sahip 30 yaşındaki Han, günlük mesaisinin ardından kalecilik alanında yetenekleri geliştirmek için çaba harcıyor.

Futbol Geçmişi ve Eğitim Hayatı

Samet Han, Kocaelispor’un 2011-12 sezonunda zor bir dönemde kaleyi koruyarak takımına katkıda bulunmuştu. Futbol oynamayı bırakmasının ardından otobüs şoförlüğüne yönelen Han, 2022 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapıyor. Bu süreçte antrenörlük belgelerini de tamamlayan Han, geçtiğimiz yıl İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’nde bir kaleci akademisi kurdu.

Double Mesai: Şoförlük ve Kalecilik

Akademisinde eğitim verirken, aynı zamanda Sakarya Süper Amatör Ligi’nde yer alan Sakarya Bekirpaşa Çaybaşı Spor takımında da forma giymeye devam eden Samet Han, böylece futbol tutkusundan uzaklaşmıyor. Günlük mesaisinin bitiminde, akademideki antrenmanlarla geç saatlere kadar çalışıyor.

Futbolu ve Şoförlüğü Kibrit gibi Seviyor

Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki işini de severek yaptığını belirterek, “Mesai arkadaşlarım bu durumu gayet olumlu karşılıyor. Çocuklarına da burada eğitim veriyorum. Otobüsü kullandığımda bazı yolcularım bana dönüp, ‘Sen Kocaelispor’da oynuyordun, şimdi burada akademi kurdun’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Eşinin Desteğiyle Başarılı Oluyor

Akademiyi birlikte kuran eşi Hediye Nur Han, beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni. Eşinin futbol kariyerine dönmesine çaba gösteren Hediye, “Elimden geldiği kadar onu destekliyorum. Onunla evde futbol ve öğrencilerimizin gelişimi üzerinden sohbetler yapıyoruz” dedi. Samet'in kaleci adaylarına eğitim verirken yaptıklarıyla gurur duyuyor.

Oğulları ve Gelecek Planları

5 yaşındaki oğlu Mehmet Alp için de kaleci olma yolunda eğitime başladıklarını belirten Samet Han, “Eşimle birlikte, sporcularımızın en temel eğitimlerini vererek, onların gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz” diyerek, gelecekte daha fazla genç kaleci yetiştirme hedefinde olduklarını vurguladı.

Kocaelispor formasını bir dönem giyen kaleci Samet Han, baba mesleği otobüs şoförlüğünde günlük...

Kocaelispor formasını bir dönem giyen kaleci Samet Han, baba mesleği otobüs şoförlüğünde günlük mesaisini tamamladıktan sonra eşiyle kurduğu akademide kaleci adaylarına eğitim veriyor.

Kocaelispor formasını bir dönem giyen kaleci Samet Han, baba mesleği otobüs şoförlüğünde günlük...

Kocaelispor formasını bir dönem giyen kaleci Samet Han, baba mesleği otobüs şoförlüğünde günlük mesaisini tamamladıktan sonra eşiyle kurduğu akademide kaleci adaylarına eğitim veriyor.

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