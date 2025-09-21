Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Antrenman Detayları

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Ardından ekip, top kontrolü üzerine çalışmalar gerçekleştirdi ve antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Ligde dün oynanan İmaj Altyapı Vanspor maçında forma giyen futbolcular ise antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın izin yapacak; hazırlıklar 23 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor, 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

